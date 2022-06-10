Президент ISU Ким Чже Ель прокомментировал отстранение российских фигуристов

Российских фигуристов временно отстранили от соревнования из-за спецоперации на Украине. Новый глава ISU Ким Чже Ель прокомментировал произошедшее. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Уточняется, что во время конгресса ISU на Пхукете было принято решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов. Ким Чже Ель отметил, что происходящее на Украине касается всего мира.

«Совет принял решение по отстранению России, ISU будет следовать ему», — заключил он.