Президент IIHF окажет содействие проведению ЧМ по хоккею в России

«Ждем решения CAS. Будем делать все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России, сдаваться не собираемся», — приводит агентство слова Фазеля.

Он добавил, что окончательного решения Спортивного арбитражного суда по этому вопросу придется подождать около трех месяцев. Вице-премьер РФ Ольга Голодец побеседовала с Фазелем. После общения с президентом IIHF она заявила, что Россия ждет чемпионаты. Об этом пишет «Интерфакс».

В России также должны состояться молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году и женский чемпионат мира по хоккею в 2021-м.

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Исполком WADA 9 декабря отстранил Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатах мира. «Чистые» атлеты из России, которые не связаны с употреблением допинга, смогут соревноваться со спортсменами из других стран только в нейтральном статусе. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что Россия обжалует санкции WADA.