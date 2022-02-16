Президент IBA Умар Кремлев получил от президента Сербии орден за развитие бокса
Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев получил орден Звезды Карагеоргия II степени. Такой же престижной премии удостоили высшего наблюдателя Федерации бокса России Алексея Рубежного.
Оба деятеля получили награды за вклад в развитие бокса и взаимодействие между странами. Ордена вручил президент Сербии Александр Вучич. Церемония состоялась в Белграде.
Большая честь быть причастным к развитию спорта наших сербских братьев. В прошлом году Белград стал столицей мирового бокса, ведь здесь прошло одно из самых знаковых событий — чемпионат мира по боксу среди мужчин
Умар Кремлев.
Он напомнил, что за чемпионство сражались лучшие боксеры мира. Кремлев поблагодарил жителей Сербии, Министерство спорта, правительство страны, Федерацию бокса Сербии и всех, кто причастен к этому событию.
«И конечно, спасибо всем боксерам, тренерам и командам!» — заключил он.
Президент Сербии Александр Вучич лично поблагодарил Умара Кремлева за профессиональное сотрудничество и развитие бокса.
Почетными гостями стали голливудский актер Джонни Депп, сербский актер Милош Бикович, президент Федерации бокса Сербии Ненад Боровчанин, министр спорта Сербии Ваня Удовичич и другие.
При поддержке Федерации бокса России в Сербии строят современный тренировочный центр для боксеров.