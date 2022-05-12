Президент хоккейного ЦСКА исключил возвращение Радулова в клуб

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович высказался о возможности возвращения форварда «Далласа» Александр Радулов в стан «армейцев». Топ-менеджера процитировало РИА ФАН.

Уточняется, что Радулов играл за ЦСКА на протяжении нескольких сезонов, но в 2016 году он подписал контракт с «Монреалем» и уехал из Москвы.

«Мы не ведем переговоров с Радуловым. Человек, который предал ЦСКА, не может подписать контракт с нами. Он уехал в Америку, когда была договоренность, что он подпишет контракт с ЦСКА», — подчеркнул Есмантович.

«Политика Сегодня» напомнила, что ранее столичная команда завоевала Кубок Гагарина во второй раз в своей истории. «Армейцы» обыграли в финале магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.