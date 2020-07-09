Президент Грузии назвала «печальным» переход баскетболиста Шенгелии в ЦСКА

В четверг, 9 июля, стало известно, что Шенгелия подписал с армейцами трехлетний контракт.

«Лично для меня это печально и неприемлемо», — отметила Зурабишвили в публикации на своем Facebook-аккаунте.

Отмечается, что в прошлом сезоне 28-летний спортсмен играл за испанскую «Басконию». Помимо прочего, он выступал за сборную Грузии. В Евролиге он отыграл 20 матчей. Баскетболист набирал 11,4 очка за встречу.