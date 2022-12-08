Спорт 08 декабря 2022, 23:09 Президент футбольного клуба «Урал» выступил против лимита легионеров в РПЛ Президент футбольного клуба «Урал» Иванов: нельзя ужесточить лимиты на легионеров в РПЛ

Читать 360tv в

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отметил, что ужесточить лимит на легионеров в РПЛ невозможно. Многие из них уже заключили контракты с футбольными клубами в России, сообщила НСН.

Иванов заявил, что иностранные спортсмены способствуют росту российских игроков. Также он отметил, что лимиты на легионеров меняются каждый год.

Реклама

«У нас заключены контракты, нельзя просто прийти и написать, что лимит все», — подчеркнул президент футбольного клуба.

Реклама