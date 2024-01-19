Спорт 19 января 2024, 14:35 Президент ФТР Тарпищев назвал маленьким чудом победу теннисистки Андреевой

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Россиянка Мирра Андреева одержала победу над француженкой Диан Парри в третьем круге Australian Open. В беседе с «Матч ТВ» результаты встречи прокомментировал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Можно сказать, что это маленькое чудо. <…> Хоть и были ошибки, но Мирра продолжала гнуть свою линию. В итоге наша теннисистка просто развалила игру соперницы», — высказался он.

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Глава ФТР также отметил, что сам матч по накалу и содержанию получился фантастическим, добавил RT.