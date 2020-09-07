Президент ФСЖР заявил, что теннисист Джокович «слегка заелся»

Вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов оценил ситуацию с дисквалификацией сербского теннисиста Новака Джоковича.

Первая ракетка мира Джокович был удален на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) за то, что попал мячом в линейного судью. Сам спортсмен признался, что опечален произошедшим, и извинился перед всеми, кому принес неудобства.

Долгополов заметил, что Джокович является хорошим человеком, однако из-за его статуса любая ошибка, особенно грубая, выглядит возмутительно. Он подчеркнул, что теннисист «слегка заелся», информирует радио Sputnik.

«Джокович сделал все, чтобы выглядеть ужасающе. Он, на мой взгляд, снизил уровень турнира, призовой фонд которого исчисляется десятками миллионов долларов США», — поделился мнением специалист.

Эксперт отметил, что Джокович допустил еще одну ошибку. Спортсмен не пришел на послематчевую пресс-конференцию. Президент назвал его поступок «отвратительным».