Спорт 21 февраля 2023, 14:19 Президент ФК «Наполи» Аурелио Де Лауренти объяснил отказ от покупки Хвичи Кварацхелии

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Итальянский клуб «Наполи» хотел купить нападающего российского ФК «Рубин» Хвичи Кварацхелию еще в 2020 году, но не смог из-за больших долгов. Об этом РИА «Новости» сообщил президент итальянского ФК «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

По его словам, у клуба были огромные долги, поэтому покупка не состоялась. Как добавило РИА ФАН, «Наполи» просто не смогу наскрести нужную сумму.

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«Стоит похвалить Кристиано Джунтоли (спортивный директор „Наполи“ — прим. ред.), который еще в 2020 году заметил Квару, но мы отказались от его покупки из-за долгов в 200 млн, а казанский „Рубин“ запросил 30 млн», — сказал Аурелио Де Лауренти.

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