Президент федерации тенниса Тарпищев назвал недостатки игры теннисиста Рублева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал игру теннисиста Андрея Рублева в турнире «Ролан Гаррос». Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

«Зачастую у Андрея нет плана Б. Поэтому в его теннис сложно играть с первого до последнего очка. Нужно работать над различными вариациями, тогда будут победы», — рассказал эксперт.

Рублев в матче второго круга победил Федерико Дельбониса. Теперь ему предстоит встретиться с Кристьяном Гарином.