Президент Федерации тенниса РФ Тарпищев оценил выход Медведева на первое место в рейтинге ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сравнил игру испанского теннисиста Рафаэля Надаля и российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам Тарпищева, нет ничего парадоксального в том, что Медведев со следующей недели во второй раз станет первой ракеткой.

«Почему парадоксальная? Он много очков набрал в прошлом году, долгое время был безоговорочным лидером и у него был приличный очень отрыв, а сейчас этот отрыв резко сократился. Сейчас разница между его первым местом и вторым, третьим, четвертым, пятым практически никакая», — сказал он.

Ранее стало известно, что Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и завоевал 22-й титул турниров Большого шлема, но при этом Медведев, дошедший в Париже лишь до четвертого круга, возглавит мировой рейтинг ATP.