Президент Федерации спортивной борьбы РФ объяснил логику перехода в Азию

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о возможном переходе федерации в Азию. Его слова оценил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, написала «Газета.ru».

По его словам, этот переход может дать спортсменам возможность получить соревновательную практику.

«Я не могу для себя объяснить, а какая в этом цель? Если мы перейдем в Азию, это даст нам возможность отобраться на Олимпийские игры? Я думаю, он имел в виду, что это даст спортсменам получить соревновательную практику. В таком случае, в этом логика есть», — сказал Мамиашвили.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным спортивным федерациям и порекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.