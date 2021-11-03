До зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине, остается три месяца. О том, как проходит подготовка российской сборной перед важными соревнованиями, рассказала сайту kp.ru президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

В СМИ появилась информация, что Международный олимпийский комитет собирается сократить в Пекине спринтерские дистанции у лыжников. Однако Вяльбе не уверена, что такое может произойди на самом деле.

«Дело в том, что решение принимает не Олимпийский комитет, а оргкомитеты. Такую официальную информацию мы еще не получали от китайского оргкомитета. Очень сложно сказать, так это будет на самом деле или нет», — сообщила она.

Президент федерации отметила, что все спортсмены из российской сборной будут тренироваться преимущественно в Европе. Уже сейчас кто-то прибыл в Финляндию, а кто-то только побывал на первом снеге в Якутии. Из-за того, что Олимпийские игры будут проходить на очень большой высоте, находиться на равнине перед этим не совсем хорошо.

Спрогнозировать количество медалей у российской сборной на предстоящих Олимпийских играх Вяльбе не смогла. Она лишь подчеркнула, что спортсмены и едут на соревнования ради них.

«Я не ясновидящая. Надежда всегда есть. Мы для этого едем на Олимпийские игры. Мы надеемся на медали. Безусловно, есть и план. Но об этом все знают. Чего говорить что-то в очередной раз?», — заключила она.