Президент Федерации керлинга РФ прокомментировал решение WADA

Кроме этого, необходимо посчитать убытки, которые понесут российские организаторы всевозможных мировых соревнований. Также Дмитрий Свищев заявил, что сдаваться никто не собирается.

«Мы, как говорится, флаги свои не отдаем. Наши спортсмены должны участвовать в любом случае, за ребят мы будем бороться. Без команды России современный международный спорт представить невозможно», — сказал Свищев.

Также он напомнил, что именно в России проходят самые крупные, красивые и профессиональные соревнования в мире. Из-за допинговых санкций спортсмены из других стран не смогут в них поучаствовать.

Так президент Федерации керлинга РФ прокомментировал сегодняшнее решение WADA лишить Россию на четыре года права участвовать в спортивных международных мероприятиях, в том числе Олимпийских играх и чемпионатах мира. Помимо этого, РФ не сможет принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение четырех лет.

В Госдуме уже заявили, что Россия обратится в спортивный арбитраж в Лозанне для обжалования данного решения.