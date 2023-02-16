Спорт 16 февраля 2023, 13:14 Президент Федерации хоккея Владислав Третьяк назвал смерть отца Александра Овечкина утратой для хоккейного сообщества

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Михаил Овечкин, отец известного российского хоккеиста Александра Овечкина, скончался на 72 году жизни. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на новость о смерти и назвал уход Михаила Овечкина большой утратой для всего хоккейного сообщества, сообщил сайт «Политика сегодня».

По словам Третьяка, Овечкин-старший был замечательным человеком, который отличался своей добротой и открытостью к окружающим людям.

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Отмечается, что информации о дате и месте проведения церемонии прощания с Михаилом Овечкиным пока нет.

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