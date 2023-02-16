16 февраля 2023, 13:14
Президент Федерации хоккея Владислав Третьяк назвал смерть отца Александра Овечкина утратой для хоккейного сообщества
Михаил Овечкин, отец известного российского хоккеиста Александра Овечкина, скончался на 72 году жизни. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отреагировал на новость о смерти и назвал уход Михаила Овечкина большой утратой для всего хоккейного сообщества, сообщил сайт «Политика сегодня».
По словам Третьяка, Овечкин-старший был замечательным человеком, который отличался своей добротой и открытостью к окружающим людям.
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Отмечается, что информации о дате и месте проведения церемонии прощания с Михаилом Овечкиным пока нет.
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Александр Овечкин
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