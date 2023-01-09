09 января 2023, 22:47
Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре извинился перед Зинедином Зиданом
Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре принес извинения известному игроку и тренеру Зинедину Зидану. Об этом сообщил сайт France Press.
По данным РИА ФАН, футбольный чиновник грубо высказался в беседе с журналистами о продолжении тренерской карьеры Зидана и сказал, что ему все равно.
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В результате своих заявлений Ноэль Ле Гре столкнулся с критикой в свой адрес, после чего извинился перед тренером.
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