Спорт 09 января 2023, 22:47 Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре извинился перед Зинедином Зиданом

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Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре принес извинения известному игроку и тренеру Зинедину Зидану. Об этом сообщил сайт France Press.

По данным РИА ФАН, футбольный чиновник грубо высказался в беседе с журналистами о продолжении тренерской карьеры Зидана и сказал, что ему все равно.

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В результате своих заявлений Ноэль Ле Гре столкнулся с критикой в свой адрес, после чего извинился перед тренером.

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