    25 мая 2020, 15:17

    Президент Евролиги предложил завершить досрочно баскетбольный сезон

    Артур Блянихов

    Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу предложил завершить сезон-2019/20 досрочно. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, в марте розыгрыш Еврокубка и чемпионата Европы пришлось приостановить из-за распространения коронавируса. Евролига планировала доиграть оставшиеся матчи, однако в минувшую субботу капитаны команд выступили за завершение сезона. Профсоюз баскетболистов Евролиги также высказался за этот вариант.