Президент Евролиги предложил завершить досрочно баскетбольный сезон

По данным издания, в марте розыгрыш Еврокубка и чемпионата Европы пришлось приостановить из-за распространения коронавируса. Евролига планировала доиграть оставшиеся матчи, однако в минувшую субботу капитаны команд выступили за завершение сезона. Профсоюз баскетболистов Евролиги также высказался за этот вариант.