Президент Евролиги предложил завершить досрочно баскетбольный сезон
Президент баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу предложил завершить сезон-2019/20 досрочно. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, в марте розыгрыш Еврокубка и чемпионата Европы пришлось приостановить из-за распространения коронавируса. Евролига планировала доиграть оставшиеся матчи, однако в минувшую субботу капитаны команд выступили за завершение сезона. Профсоюз баскетболистов Евролиги также высказался за этот вариант.