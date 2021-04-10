Президент Bellator восхитился Авсараговой, которая нокаутировала противницу за 29 секунд
Президент Bellator Скотт Кокер восхитился бойцом ММА Дианой Авсараговой. Она нокаутировала соперницу за 29 секунд.
Об этом сообщило издание «Чемпионат.com». Уточняется, что это был первый бой спортсменке в промоушене. Кокер заявил, что не ожидал такой яркой победы и отметил жесткость комбинации, которой Авсарагова нокаутировала соперницу.
Противницей спортсменки была Тара Графф. Поединок прошел в штате Коннектикум, Анкасвилле, в ночь между пятницей и субботой.
Еще до начала боя большинство букмекеров ставили на Авсарагову. Чтобы нокаутировать соперницу, ей понадобилось лишь 29 секунд. Она одержала в ММА три победы и ни разу не проиграла.
Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил американца Майка Хэмела в дебютном поединке в Bellator. Секундантом российского бойца был его двоюродный брат — бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
На счету Усмана Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения. Майк Хэмел имеет в арсенале семь выигрышных боев при пяти проигрышах.