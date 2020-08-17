Президент «Барселоны» заявил о желании вернуть нападающего Неймара

Уточняется, что спортсмен перешел из каталонского клуба во французский три года назад за рекордные в то время 222 миллионов евро. По информации журналистов, «Барселона» собиралась вернуть игрока несколько месяцев назад. Позже команда сосредоточила внимание на трансфере Лаутаро Мартинеса из «Интера», информирует «Газета.ru».

В настоящий момент Бартомеу вновь заинтересован в возвращении футболиста. За его переход он готов заплатить Антуану Гризманну приблизительно 50-60 миллионов евро.

Ранее «360» сообщал, что представители футбольного клуба «Тамбов» заключили контракт с форвардом из Украины Виталием Балашовым. Спортсмен будет выступать за команду под седьмым номером. Два последних сезона он играл за донецкий «Олимпик». В составе этой команды он забил пять мячей за 52 матча. До этого форвард играл за такие украинские клубы как «Черноморец» и «Говерла».