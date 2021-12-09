Президент «Барселоны» прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал проигрыш команды мюнхенской «Баварии» и вылет из Лиги чемпионов. По его словам, сейчас команде необходимо двигаться вперед и вместе, чтобы пережить неудачу. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

«Команда сделала все, что было в ее силах. Этого могло не случиться, но сейчас нам очень грустно. Нельзя опускать руки, необходимо двигаться только вперед. Будем много работать, чтобы исправить ситуацию», — процитировала «Политика сегодня» слова Лапорты.

Судьба «Барселоны» зависела не только от исхода матча с «Баварией», но и от результата параллельной игры «Бенфика» — «Динамо». Португальцам удалось обыграть киевлян со счетом 2:0 и занять второе место в группе Е.