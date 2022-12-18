Спорт 18 декабря 2022, 02:44 Президент Аргентины планирует болеть за сборную на финале ЧМ-2022 из дома Президент Аргентины Фернандес не поедет в Катар на финал ЧМ-2022 Pixabay

Читать 360tv в

Финальную игру Чемпионата мира по футболу президент Аргентины Альберто Фернандес будет смотреть из дома. Глава государства принял решение не ехать в Катар, а болеть за сборную страны, как и большинство граждан. Об этом Фернандес написал в Twitter.

Финальный матч между сборными Аргентины и Франции состоится в Дохе 18 декабря. Французы являются действующими чемпионами мира.

Реклама

«Как и миллионы соотечественников, я буду наслаждаться финалом чемпионата мира дома. Я проживу этот фантастический момент, как и прежде, вместе со своим народом. Наши лучшие игроки будут на поле, а на трибунах — наши славные болельщики», — написал Фернандес.

Реклама

Чемпионат мира по футболу в Катаре назвали лучшим в истории. Совет FIFA был единодушен, высоко оценивая ЧМ-2022. Больше всего болельщиков приехало из Индии, Саудовской Аравии, США, Мексики и Южной Кореи. Третье место в мундиале заняла Хорватия, она обыграла Марокко со счетом 2:1. Это первая бронзовая медаль Хорватии за всю историю выступлений на чемпионатах мира.