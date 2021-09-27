Президент АМФР Алиев высказался по поводу выступления сборной России на ЧМ-2021

В четвертьфинале чемпионата мира — 2021 национальная команда выступила в Литве удовлетворительно. Такое заявление сделал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Можно признать нашу игру достойной. Мы могли обыграть Аргентину, но, к сожалению, едем домой. Я бы оценил нашу работу на турнире так: мы не проиграли ни одного матча, но тут была серия пенальти», — процитировала «Политика сегодня» слова Алиева.

Накануне сборная России по мини-футболу завершила выступление на чемпионате мира, проиграв Аргентине, являющейся действующим победителем турнира. Чемпионат Европы по мини-футболу состоится в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.