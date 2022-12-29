Спорт 29 декабря 2022, 23:34 «Превратил футбол в искусство». Неймар простился с Пеле Нападающий Неймар: Пеле превратил футбол из спорта в искусство Сайт Федерации футбола Бразилии / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Фраза о том, что до Пеле номер 10 был лишь числом, неполная, отметил нападающий французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар. Он выразил соболезнования в связи со смертью легенды и отметил, что именно Пеле превратил футбол в искусство.

«Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Он все изменил. Он превратил футбол в искусство, в развлечение. Он дал голос бедным, чернокожим и всей Бразилии. Футбол и Бразилия подняли свой статус благодаря Королю», — написал Неймар в Instagram*.

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Пеле и Неймар занимают первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии. Каждый из них смог забросить по 77 голов.

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Кроме того, Пеле входит в Книгу рекордов Гиннеса как футболист, забивший наибольшее количество голов за профессиональную карьеру. по некоторым данным, он забил 1281 мяч.

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