Пресс-служба «Спартака» отреагировала на слухи о сокращении клубного бюджета

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о сокращении бюджета команды. Представителя клуба процитировал «Чемпионат».

«Никаких решений насчет бюджета не принято и не могло быть принято. То, о чем сказали авторы новости — предположения, а не факты», — приводит слова Зеленова «Политика Сегодня».

Уточняется, что на счету спартаковцев 34 очка в 27 встречах. «Красно-белые» находятся на 10-й позиции турнирной таблицы национального чемпионата.