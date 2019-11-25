Пресс-конференция перед боем Коляева и Емельяненко началась в Москве. Видеотрансляция

Пресс-конференция с участием тяжелоатлета Михаила Кокляева и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко началась в Москве — спортсмены впервые посмотрят друг другу в глаза перед поединком 29 ноября.

Первая кровь Емельяненко и Кокляева. Бой превратят в шоу Подробнее

На встречу с журналистами также пришли главный продюсер боя Владимир Тюлин и президент промоутерской компании «Fight Nights Global» Камил Гаджиев.

Кокляев заявил, что серьезно похудел благодаря подготовке к поединку. «Александру хочу сказать спасибо за трансформацию. На 30 килограммов я похудел», — сказал пауэрлифтер. Он также подчеркнул, что его масса — это его преимущество. Емельяненко парировал слова Кокляева и отметил, что не видит в нем соперника.

Бойцы встретятся на ринге 29 ноября в рамках большого бойцовского мероприятия на ВТБ Арене в Москве.