Пресс-атташе сборной Польши заявил, что ПФС не рассматривает кандидатуру Черчесова

Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковский заявил, что Польский футбольный союз не рассматривает кандидатуру бывшего тренера сборной России на должность тренера польской сборной. Об этом сообщил сайт Sport24.

«Польский футбольный союз не рассматривает кандидатуру Черчесова на пост главного тренера национальной команды. Главным тренером сборной Польши является Паулу Соуза. Наша футбольная ассоциация довольна его работой. Соуза качественно выполняет свои обязанности. В случае квалификации на чемпионат мира контракт Паулу Соузы автоматически продлевается на период чемпионата мира», — сказал Квятковский.

Черчесов был тренером сборной России с 2016 по 2021 год. Под его руководством сборная вышла в четвертьфинал домашнего чемпиона мира в 2018 году, написала «Газета.ru».