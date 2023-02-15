Спорт 15 февраля 2023, 18:58 Пресс-аташе «Торино» опроверг слухи о выкупе полузащитника Миранчука у «Аталанты»

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Пресс-атташе итальянского футбольного клуба «Торино» Пьеро Венера опроверг слухи о возможном выкупе российского футболиста Алексея Миранчука у бергамского клуба «Аталанта». Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным РИА ФАН, также слухи о переходе российского полузащитника опроверг и его агент Валерио Джуффрида.

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Он подчеркнул, что руководство итальянских клубов «Торино» и «Аталанта» пока не ведет переговоров о выкупе Миранчука.

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