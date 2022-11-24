Спорт 24 ноября 2022, 04:24 Премьера Японии восхитила победа сборной страны над Германией на ЧМ-2022 Unsplash

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Сборная Японии обыграла команду из Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что его восхитила победа спортсменов. Его слова привел ТАСС.

«Я думаю, эта победа вызвала огромное волнение по всей Японии. Усилия команды, старание отдельных игроков, руководство тренера — все это привело к замечательному матчу», — отметил Кисида.

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Он выразил надежду, что японская команда продолжит показывать высокий класс игры и ей удастся попасть в плей-офф. Встреча сборных Японии и Германии проходила в среду, 23 ноября. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу японцев, которые впервые смогли обыграть немцев. Команды выступают в группе E вместе с футболистами из Испании и Коста-Рики.

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В следующем туре сборную Германии ждет матч против соперников из Испании. Игра пройдет 27 ноября. В тот же день национальная команда Японии встретится на поле со спортсменами из Коста-Рики. Чемпионат мира по футболу проходит в Катаре. Матчи проводят на восьми стадионах в пяти городах.