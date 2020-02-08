Предстоящий бой Нурмаговедова назвали самым трудным в его карьере

Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и комик Джо Роган уверен, что предстоящий бой с Тони Фергюсоном станет самым сложным в карьере Хабиба Нурмагомедова.

«Тони — бабай. Не зря его так прозвали: никнейм подходит ему идеально. Этот парень никогда не устает, а его соперники после боев выглядят так, будто упали с поезда. Думаю, для Хабиба это будет самый сложный бой в карьере. В этом дивизионе Фергюсон — настоящий кошмар. Вместо кулаков у него кирпичи», — отметил Роган в одном из своих подкастов.

Ранее на официальной странице ММА в Twitter опубликовали опрос, который показал, что больше половины фанатов ММА считают, победит в предстоящем поединке Фергюсон.

Нурмагомедов и Фергюсон встретятся на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 апреля. Для россиянина этот бой станет третьим, который он проведет в статусе действующего чемпиона. Фергюсон — бывший обладатель временного титула в легком весе.

В сентябре прошлого года россиянин победил американца Дастина Порье, чем подтверди статус чемпиона. Как и Нурмагомедов, Фергюсон является одним их лидеров по количеству побед подряд — их 12. Всего он одержал 25 побед и три поражения.