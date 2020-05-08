Представлена символическая сборная РФ по хоккею всех времен

Сборная Советского Союза выиграла 22 мировых первенства, а команда России победила пять раз. В предыдущий раз отечественные хоккеисты получили золото в 2014 году, разгромив Финляндию со счетом 5:2 в финальном матче.

Вратарь символической сборной — трехкратный олимпийский чемпион и 10-кратный победитель мировых первенств Владислав Третьяк. В качестве защитников выбрали двукратного обладателя золотой медали Олимпийских игр и семикратного чемпиона мира Вячеслава Фетисова. Также эта роль досталась Александру Рагулину, у которого в копилке хранится три золотых медали Олимпиады.

В качестве нападающих выбрали олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Всеволода Боброва, двукратного олимпийского чемпиона Валерия Харламова и Евгения Малкина — единственного действующего спортсмена из символической сборной.

Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен был пройти в Швейцарии 8–24 мая. Однако его отменили из-за распространения коронавируса.