Представлена форма российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

В Москве презентовали официальную форму российских спортсменов для зимних Олимпийских игр в Пекине. Одежду, украшенную логотипом Олимпийского комитета России, разработал бренд ZASPORT.

Амбассадором коллекции стала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Спортсменка сообщила об этом в Instagram.

«Поздравляю ZASPORT с успешной презентацией коллекции для XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине!» — написала она.

Презентацию комплектов форм провели на «ВТБ Арене» 10 декабря, уточнил kp.ru. Пиктограммы на одежде созданы под каждый вид спорта и стилизованы под китайские иероглифы. Символическое значение у них тоже есть — в рисунки заложили контуры значимых географических мест РФ. Основным цветом формы сделали нефритовый, чтобы отдать дань уважения традициям Китая.

В Пекине россияне будут выступать в нейтральном статусе. В Играх они участвуют без флага и гимна страны.