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    04 декабря 2020, 13:57

    Представители УЕФА объявили полуфинальные пары Лиги наций

    Полина Петрова

    Представители УЕФА объявили полуфинальные пары Лиги наций, пишет сайт NЕWS.ru со ссылкой на пресс-службу спортивной организации.
    Представители УЕФА объявили полуфинальные пары Лиги наций

    Отмечается, что жеребьевка финального турнира Лиги наций состоялась 3 декабря после заседания исполкома УЕФА. Сборная Италии сыграет с командой Испании в Милане, а сборная Бельгии встретится с командой Франции в Турине. Финальный турнир Лиги наций назначен на октябрь будущего года.

    Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.