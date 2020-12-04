Представители УЕФА объявили полуфинальные пары Лиги наций

Отмечается, что жеребьевка финального турнира Лиги наций состоялась 3 декабря после заседания исполкома УЕФА. Сборная Италии сыграет с командой Испании в Милане, а сборная Бельгии встретится с командой Франции в Турине. Финальный турнир Лиги наций назначен на октябрь будущего года.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.