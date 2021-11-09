Представители «Спартака» высказались о слухах про интерес к Мхитаряну

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о слухах о том, что в ближайшее время состав клуба пополнит полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Это неправда. Клуб не заинтересован в этом игроке», — сказал Зеленов.

В прошлом сезоне спортсмен сыграл в 33 матчах чемпионата Италии. Ему удалось принести команде 12 голов. Также Мхитарян отличился десятью результативными передачами. В состав клуба 32-летний спортсмен попал в 2019 году, передала «Газета.ru».