Представители «Манчестер Юнайтед» озвучили имя нового главного тренера

Немецкий тренер Ральф Рангник станет главным тренером команды «Манчестер Юнайтед». Вступить в эту должность он должен до конца сезона. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт команды.

Пока Рангник будет оформлять документы, которые позволят ему исполнять свои обязанности тренера, коллективом будет руководить его заместитель Майкл Кэррик.

Об уходе бывшего тренера Уле Гуннара Сульшера из Норвегии стало известно 21 ноября.

До назначения на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник работал в московском «Локомотиве». Там он занимал должность руководителя отдела спорта и развития клуба.