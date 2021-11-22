Представители Госдумы оценили шансы Непомнящего в матче с Карлсеном

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» поделился ожиданиями от матча за первенство мира между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном (Норвегия) и претендентом на этот титул россиянином Яном Непомнящим.

Политик отметил, что возлагает большие надежды на Непомнящего. При этом он подчеркнул, что Ян является молодым игроком, из-за чего в матче с профессионалом Карлсеном спортсмену будет непросто.

Он посоветовал шахматисту вести игру спокойно и не придавать значение титулу своего соперника.

«Яну нужно сосредоточиться и действовать спокойно, не смотреть на титулы своего соперника. А мы будем верить и надеяться, что у нового чемпиона мира по шахматам будет российская прописка», — заявил политик.