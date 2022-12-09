09 декабря 2022, 23:03
Представители футбольного клуба «Марсель» отказались комментировать возможный переход Айртона
Пресс-служба французского футбольного клуба «Марсель» отказалась комментировать возможный трансфер футболиста Лукаса Айртона. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
«Мы не будем комментировать такие трансферные слухи», — подчеркнуло руководство клуба.
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По данным RT, бразильский футболист перешел в аренду футбольному клубу «Фламенго» в марте 2022 года. Отмечается, что права на Айртона принадлежат «Спартаку».
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