Представители «Барселоны» рассказали, кто займет номер Мессии после его ухода

Руководство клуба «Барселона» приняло решение никому не отдавать десятый номер, который раньше принадлежал Лионелю Месси, в сезоне-2021/22. Об этом сообщило Diario Sport.

При необходимости клуб планирует отдать номер молодому игроку академии. Изначально получить легендарный номер хотел Коутинью, однако ему он не достался.

Лионель Месси перешел во французский клуб ПСЖ 10-го августа. В составе клуба он пробудет до 2023-го года.

Дебютировал футболист в «Барселоне» в 2004-м году. С «Барселоной» он выиграл 35 титулов.