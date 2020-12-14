Представители «Аякса» назвали «досадной» новость об аресте Промеса
Представители футбольного клуба «Аякс» прокомментировали новость об аресте нападающего команды Квинси Промеса. Спортсмен подозревается в нанесении ножевых ранений человеку, пишет Fox Sports Netherlands.
«Это досадная новость. Но если тебя в чем-то обвиняют, это не значит, что ты это сделал. Поэтому пока слишком рано, чтобы „Аякс“ выступал с заявлением по этому поводу», — процитировал собеседника издания сайт RT.
Футболист находится в СИЗО. Промесу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Нападающий играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В этот период команда выиграла чемпионат России и Суперкубок страны.