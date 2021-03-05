Представитель «Спартака» объяснил, что будет, если Промеса осудят в Нидерландах

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с вернувшимся в команду бомбардиром Квинси Промесом. В Нидерландах в отношении футболиста ведется следствие. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Риски с уголовным делом мы нивелировали, на „Спартак“ ни финансовые, ни юридические риски не распространяются», — цитирует Мележикова «Свободная пресса».

По его словам, «красно-белые» договорились с «Аяксом», что трансферное соглашение расторгается, если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности.

Футболиста заподозрили в причастности к нанесению ножевых ранений. Члена его семьи серьезно ранили. Кроме того, он получил травмы колена. После случившегося Промеса арестовали, но затем отпустили под залог.