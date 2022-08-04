Представитель Кругового высказался о возможной аренде футболиста

Представитель защитника «Зенита» Данила Кругового Кирилл Ливанов прокомментировал сообщение о том, что наставник петербургской команды Сергей Семак не хочет отдавать футболиста в аренду. Менеджера процитировал «Чемпионат».

Ливанов подчеркнул, что его клиент является игроком большого клуба, в котором есть конкуренция на каждой позиции.

«Результат всегда приходит через большую работу, конкуренция с Дугласом сделала Кругового сильнее как на поле, так и ментально», — обратил внимание представитель спортсмена.

Он напомнил, что болельщики признали Кругового лучшим российским футболистом «Зенита» по итогам прошлого сезона.

«Сергей Богданович рассчитывает на Данила, о чем он неоднократно говорил в интервью. Данил на 100% готов биться за город и за клуб, не вижу повода для разговоров об аренде на данном этапе», — приводит слова Ливанова ИА Nation News.