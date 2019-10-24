Представитель фанатского движения решил вернуть пиво на стадионы

По его словам, фанаты ведут себя культурно на футбольных матчах, поэтому в запрете на пиво и закуски нет необходимости.

«Я только за. Люди должны отдыхать, наслаждаться и получать удовольствие. Культура поведения людей на футбольных аренах уже давно, скажем так, культурная — фанаты не дерутся, ведут себя нормально. Поэтому не вижу никаких сложностей в том, чтобы разрешить продажу легких алкогольных напитков, закусок и сделать из футбола настоящий праздник», — заявил Золотов.