Предолимпийский сезон в кёрлинге завершился за Полярным кругом

На этой неделе Дудинка — небольшой городок за Полярным кругом вновь стал центром мирового кёрлинга. Команды из России, Италии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Венгрии приняли участие в юбилейном V Кубке Арктики, прошедшим в дисциплине дабл-микст.

Победителем турнира стал швейцарский дуэт Бриан Хюрлиман и Янник Шваллер. В финале действующие чемпионы страны банков и шоколада были сильнее Анны Самойлик и Михаила Васькова — 9:2."Мы счастливы!» — не скрывала эмоций Бриан Хюрлиман. «На Кубке Арктики всё очень хорошо организовано, сильные команды, отличное шоу», — отметил Яннис Шваллер.

Серебряные призёры также были довольны. «Это четвертая моя Дудинка, и каждый раз здесь классно, супер, каждый раз что-то новое. Для нас с Михаилом это третий турнир в таком составе, и в третий раз мы выходим в финал. В двух из них нам чуть-чуть не повезло. Сегодня где-то то сказалась усталость, что-то пошло не совсем так, а так мы довольны результатом — всё отлично», — рассказала Анна Самойлик.

Для Дудинки кёрлинг стал драйвером для улучшения спортивной инфраструктуры города, возможностью рассказать о себе на весь мир. В этот раз по ходу юбилейного турнира помощник президента России Игорь Левитин провёл в Норильске стратегическое совещание по развитию спорта и туризма в Арктике. Заседание совета принял новый дворец спорта «Айка». Трехэтажный спорткомплекс был построен при поддержке компании «Норникель» и торжественно открыт минувшей зимой.

«Я выразил признательность компаниям, которые поддерживают развитие спорта и туризма в арктической зоне. В Красноярском крае, прежде всего, это компания «Норникель». Сегодня мы находимся во Дворце спорта, который был построен не только для проведения соревнований, но и для жителей города. Важно понимать, что сегодня спорт и туризм почти невозможно разделить. Спорт активно влияет на развитие туризма, и крайне важно, чтобы все люди были обеспечены доступной спортивной инфраструктурой. Надеюсь, что сегодняшняя стартовая площадка и те планы, которые мы наметили, позволят реализовать все программы», — отметил министр спорта Матыцин по итогам совещания.

Звёзды кёрлинга уже стали послами арктического туризма. «Я была в Дудинке уже трижды, и каждый раз здесь все равно находится что-то новое, что посмотреть. В прошлые года я даже прошла торжественный обряд посвящения в таймырцы. Нам подробно рассказали про традиционный быт местного населения. Я примерила накидку и погладила оленя. В этом году экскурсии я пропустила, так как хотелось выспаться. Но уже после завершения турнира обязательно хочу посмотреть на ледоход на Енисее. Видела фотографии, это что-то потрясающее: как огромные глыбы льда, опрокидывая друг друга, сходят вниз по реке», — рассказала Алина Ковалёва — скип женской сборной России, завоевавшей в этом году серебро чемпионата мира.

Источник фото: телеканал «360»

На Кубке Арктики Ковалёва заняла третье место, сыграв со скипом мужской сборной России Сергеем Глуховым. «Конечно, хотелось забраться повыше, но третье место для нас — это тоже результат, тем более что вместе мы раньше не играли. Мы рады побывать здесь, поиграть и получить новые эмоции, ощущения. Дудинка — одно из самых атмосферных мест, где приходилось быть, увидеть арктическую ночь. Очень классно», — отметил Сергей Глухов.