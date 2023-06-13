Спорт 13 июня 2023, 01:36 «Предназначен для величия». Овечкина сравнили с демоном Daily Faceoff: Овечкин стал демоном забивания голов с момента прихода в НХЛ РИА «Новости»

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Профессионализм нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина является демоническим, он вошел в десятку самых раскрученных проспектов в истории НХЛ. Такое мнение выразил журналист Мэтт Ларкин в своем материале для Daily Faceoff.

«Казалось, Овечкин был предназначен для величия с самого рождения, будучи ребенком двух элитных спортсменов. <…> Скауты были правы: он был демоном забивания голов с момента прихода в НХЛ», — заявил обозреватель.

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За карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Овечкин забросил 822 шайбы. В этом сезоне хоккеист участвовал в 74 матчах чемпионата НХЛ. Спортсмен отметился 42 заброшенными шайбами и показал 33 результативные передачи. Несмотря на успехи хоккеиста, «Кэпиталз» все равно не вышел в плей-офф соревнования.

Ранее российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский стал клубным рекордсменом по количеству отраженных бросков в матче плей-офф НХЛ. Спортсмен отразил 61 бросок по воротам из 63.