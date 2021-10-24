Правнук Муссолини попал в заявку футбольного клуба «Лацио»

Восемнадцатилетний итальянский футболист Романо Флориани Муссолини — это правнук диктатора Бенито Муссолини. Он успешно строит спортивную карьеру, но в заявках на игры команда «Лацио» указывает его без фамилии, просто Флориани М. Сегодня спортсмен вышел на поле в составе клуба «Лацио», который по итогам мачта уступил итальянской «Вероне».

Защитника правого фланга вызвали в состав «Лацио» на фоне того, что двое спортсменов клуба ранее были дисквалифицированы. Как сообщил портал «Чемпионат», речь идет о Франческо Ачерби и Луисе Фелипе.

Романо Флориани Муссолини входит в состав «Лацио» с 2016 года. За текущий сезон он провел семь матчей за молодежную команду. На его счету оказалась одна голевая передача. Контракт во взрослым составом клуба был подписан в марте этого года.

«Вспоминая, с чего я начинал, я рад, что подписал свой первый профессиональный контракт с „Лацио“ и проведу еще три года в этой футболке», — делился тогда спортсмен.

Недавно в сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства» появились новые сведения, которые касаются деятельности прадеда футболиста, основателя итальянского фашизма Бенито Муссолини. Из опубликованных документов следует, что в случае победы германского Рейха итальянский диктатор просил Гитлера отдать ему юго-западные регионы СССР, но фюрер не давал ему прямого ответа.