Правительство поддержало возврат пива на стадионы

В заключении говорится, что чемпионат мира по футболу и другие спортивные мероприятия, которые проводились в России, показали безопасность продажи пива на соревнованиях.

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Алкоголь «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей», указано в документе.

В июле 2019 года законопроект о возврате пива на футбольные матчи (за исключением соревнований детей и подростков) внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.

Лебедев подтвердил получение положительного отзыва из кабмина. По его словам, в дальнейшем инициативу помимо футбола можно распространить и на другие виды спорта.

«Мы ждем первое чтение, которое, как мы ожидаем, будет в ноябре. Ничего не мешает депутатам или правительству внести поправку и распространить действие закона и на хоккейные матчи тоже», — сказал парламентарий.

Продажа алкоголя на спортивных мероприятиях запрещена в России с 2005 года. При этом ради проведения Кубка Конфедераций 2017 года и ЧМ-2018 по требованию FIFA в законодательство были внесены изменения, и пиво во время матчей продавалось.