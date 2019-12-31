    31 декабря 2019, 13:43

    Правила офсайда в футболе захотели изменить

    Александра Ломейко

    В Международной федерации футбола задумались об изменении правила, по которому определяется офсайд. FIFA намерена сначала испытать нововведение, а потом закрепить его документально.

    Если изменения примут, то положение «вне игры» будет касаться игрока, который всем телом ближе к воротам, чем футболист из обороняющейся команды. Нюансы объяснила газета The Times.

    Некоторые представители организации опасаются, что из-за внесения поправок у нападающих появится преимущество перед защитниками.

    Сейчас офсайд объявляют в том случае, когда части тел атакующих игроков, которыми можно забить гол, находятся ближе к воротам соперника.

    Чтобы оценить возможность изменения трактовки правила и потом изменить его, FIFA, как ожидается, обратится в Международный совет футбольных ассоциаций. На IFAB лежит ответственность по регулированию футбольных правил.