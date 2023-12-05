Спорт 05 декабря 2023, 20:56 Правила допуска россиян на Олимпиаду после отстранения ОКР остались прежними МОК: правила допуска россиян на Олимпиаду не изменились после отстранения ОКР РИА «Новости»

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Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил рекомендации по допуску на Олимпиаду индивидуальных нейтральных атлетов из России после отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Информацию об этом разместили в пресс-релизе МОК по итогам Олимпийского саммита в Лозанне.

Весной МОК рекомендовал допустить до участия в играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами и не высказывались в поддержку специальной военной операции.

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В октябре исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России «до дальнейшего уведомления». Комитет применил санкции в ответ на включение в ОКР представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого решения ОКР не сможет функционировать как национальный комитет и получать финансирование от олимпийского движения.