05 декабря 2023, 20:56
Правила допуска россиян на Олимпиаду после отстранения ОКР остались прежними
МОК: правила допуска россиян на Олимпиаду не изменились после отстранения ОКР
Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил рекомендации по допуску на Олимпиаду индивидуальных нейтральных атлетов из России после отстранения Олимпийского комитета России (ОКР). Информацию об этом разместили в пресс-релизе МОК по итогам Олимпийского саммита в Лозанне.
Весной МОК рекомендовал допустить до участия в играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами и не высказывались в поддержку специальной военной операции.
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В октябре исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России «до дальнейшего уведомления». Комитет применил санкции в ответ на включение в ОКР представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого решения ОКР не сможет функционировать как национальный комитет и получать финансирование от олимпийского движения.
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