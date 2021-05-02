«Права купил, а ездить не купил»: фанаты «Формулы-1» остались недовольны заездом Мазепина

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин финишировал 19-м на третьем этапе Гран-при Португалии «Формулы-1». Пилота за неудачный заезд жестко раскритиковали фанаты.

По итогам гонки россиянин занял 19 место, отстав на минуту от партнера по команде Мика Шумахера. Второму спортсмену удалось добраться до финиша 17-м. Оба гонщика проиграли два круга победителю Льюису Хэмилтону.

Результаты заезда активно стали обсуждать в соцсетях болельщики. Пользователи раскритиковали спортсмена за очередную провальную гонку.

«Мазепин права купил, машину купил, а ездить не купил!» — пошутил один из комментаторов.

«Финиш был пять минут назад, а Мазепин еще едет по трассе», — написал другой.

«Что-то Мазепин очень не очень», — поддержал еще один подписчик.

«Я полностью убежден, что Мазепин ничего не понимает в „Формуле-1“! Ты находишься на последнем месте, так почему ты пытаешься бороться с гонщиком, занимающим первое место? Просто дайте ему уйти из „Ф-1“, пожалуйста», — заключил фанат.

Ранее канадский гонщик «Уильямса» Николас Латифи назвал Мазепина «идиотом». Иностранец создал россиянину помеху из-за своего инженера, который не предупредил о ситуации на трассе. В итоге Мазепин не пропустил гонщика, но практически не помешал ему.