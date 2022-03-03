«Позорная страница в истории спорта». Кабаева уличила спортивных чиновников в двуличности

Отношение международных спортивных чиновников к российским атлетам является одной из самых позорных страниц в истории мирового спорта. Об этом ТАСС заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

«Руководство международных федераций занимается совсем не спортивными делами», — сказала Кабаева.

Она вспомнила, что мировое сообщество не отстранило от турниров спортсменов тех стран, которые участвовали конфликтах в Югославии, Ираке, Сирии и Ливии.

«Но спортивных чиновников очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов», — подчеркнула Кабаева.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет рекомендовал международным организациям отстранить от участия российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.