    26 мая 2020, 16:25

    «Позорище». Дзюба оценил отказ «Локомотива» сотрудничать с Семиным

    Ольга Ситникова

    Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал решение руководства «Локомотива». В клубе отказались продлевать договор с главным тренером Юрием Семиным. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Своим мнением Дзюба поделился во время прямого эфира в аккаунте «Матч ТВ» в Instagram.

    «Позорище, что убирают Семина. Именно так. С такими формулировками. Когда руководство говорит, что в футболе результат не всегда главное… Я в шоке. Убрать одного из мэтров нашего футбола», — отметил спортсмен.

    Футболист поинтересовался, «почему так убирают у нас заслуженных людей».

    «Это для меня загадка», — добавил Дзюба.

    По словам нападающего, Семин удерживал футбольный клуб от развала.

    Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что уход Семина нельзя назвать отставкой.