«Позорище». Дзюба оценил отказ «Локомотива» сотрудничать с Семиным
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба прокомментировал решение руководства «Локомотива». В клубе отказались продлевать договор с главным тренером Юрием Семиным. Об этом сообщила «Газета.ru».
Своим мнением Дзюба поделился во время прямого эфира в аккаунте «Матч ТВ» в Instagram.
«Позорище, что убирают Семина. Именно так. С такими формулировками. Когда руководство говорит, что в футболе результат не всегда главное… Я в шоке. Убрать одного из мэтров нашего футбола», — отметил спортсмен.
Футболист поинтересовался, «почему так убирают у нас заслуженных людей».
«Это для меня загадка», — добавил Дзюба.
По словам нападающего, Семин удерживал футбольный клуб от развала.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что уход Семина нельзя назвать отставкой.