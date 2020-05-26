«Позорище». Дзюба оценил отказ «Локомотива» сотрудничать с Семиным

Своим мнением Дзюба поделился во время прямого эфира в аккаунте «Матч ТВ» в Instagram.

«Позорище, что убирают Семина. Именно так. С такими формулировками. Когда руководство говорит, что в футболе результат не всегда главное… Я в шоке. Убрать одного из мэтров нашего футбола», — отметил спортсмен.

Футболист поинтересовался, «почему так убирают у нас заслуженных людей».

«Это для меня загадка», — добавил Дзюба.

По словам нападающего, Семин удерживал футбольный клуб от развала.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что уход Семина нельзя назвать отставкой.